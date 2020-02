Bitten und Drängen hat jahrelang nichts genutzt: Jetzt will die EU die Hersteller zu einheitlichen Handy-Ladegeräten zwingen. Ein Konzern legt sich quer.

In der Schublade ruhen, wild ineinander verschlungen, unzählige Ladekabel. Doch genau das eine, das man dringend braucht, ist unauffindbar. In Zeiten, in denen das Smartphone spätestens am Abend nach mehr Energie schreit, setzen Hersteller nach wie vor auf unterschiedliche Ladelösungen. ...