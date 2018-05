Ein letzter Anlauf, die Welt doch noch zu retten

Stephan Schulmeister legt seine Abrechnung mit dem Neoliberalismus und seinen Entwurf für eine am Menschen orientierte Wirtschaft vor.

Vierzig Jahre hat der Ökonom Stephan Schulmeister am 1927 von Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises gegründeten Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) gearbeitet. Dass er sich den Kampf gegen den Neoliberalismus, als dessen Wegbereiter Hayek gilt, zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Schulmeister ließ in der Vergangenheit keine Gelegenheit aus, öffentlich klarzumachen, dass der Neoliberalismus ein Irrweg sei, der Wirtschaft und Welt in eine Sackgasse geführt habe.