Einbruch auf Automarkt wegen neuer Abgasregeln

Der europäische Automarkt hat im September in Folge der neuen EU-Abgasregeln einen starken Einbruch verzeichnet. Die Zahl der Neuzulassungen in den EU-Ländern sei im Jahresvergleich um 23,5 Prozent auf 1,09 Millionen Pkw gesunken, teilte der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mit. In Österreich war der Einbruch mit 41,8 Prozent am höchsten.

