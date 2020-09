Eine Gasleitung wird zum Politikum

Zuerst die Drohungen von Präsident Trump, jetzt der Fall Nawalny: Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sorgt für politische Verwerfungen. Und der Ferienort Sassnitz im hohen Norden Rügens ist zum Spielball der Weltmächte geworden.

"Das ist ein Brief, den werde ich nicht beantworten. So viel Aufmerksamkeit ist sowohl Herrn Trump als auch diesen drei Senatoren nicht zuzubilligen." Die Miene von Frank Kracht verdüstert sich. Vor ihm auf dem Schreibtisch liegt ein Brief, Absender Washington DC, USA. Unterzeichnet ist das Schreiben von den drei republikanischen Senatoren Ted Cruz, Tom Cotton und Ron Johnson. "Wenn Sie weiterhin Waren, Dienstleistungen und Unterstützung für das Nord-Stream-2-Projekt bereitstellen", steht in der unfreundlichen Botschaft, "würden Sie das zukünftige finanzielle Überleben ...