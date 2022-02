Eine geniale, tödliche Erfindung: Kalaschnikows späte Reue

Vor 75 Jahren ging die tödlichste Waffe der Welt in Serie. Ihr Erfinder sagte später traurig: "Ich hätte lieber einen Rasenmäher erfunden."

Vor 75 Jahren, am 20. Februar 1947, wurde in den sowjetischen Ischmaschwerken die Serienfertigung des Sturmgewehrs AK-47 aufgenommen. Erfinder der nach ihm benannten Waffe war Michail Timofejewitsch Kalaschnikow. In Russland galt er als Nationalheld, erst im hohen Alter plagte ihn sein Gewissen. Nach einer Studie der britischen Oxford University wurden mehr als 100 Millionen Kalaschnikows hergestellt. AK-47 steht für "Awtomat Kalaschnikowa obrasza 1947" - übersetzt "Muster des Automats von Kalaschnikow aus dem Jahre 1947". Das Gewehr kam in mehr als ...