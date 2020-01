"Eine neue Art der Globalisierung"

Der weltweite Güterhandel wächst nicht mehr so stark, dafür nimmt der Austausch von Menschen zu, sagt Ökonom Rolf J. Langhammer. "US-Präsident Donald Trump will den Aufstieg Chinas zur Nummer Eins der Weltwirtschaft so lange wie möglich hinauszögern."

Zum 50. Mal tagt nun das Weltwirtschaftsforum in Davos, das Welttreffen der Manager, Investoren und transnationalen Konzerne. Muss man aus diesem Anlass sagen: Die Globalisierung geht allmählich zu Ende? Rolf J. Langhammer: Jedenfalls in ihrer bisherigen Form. Die ...