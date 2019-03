Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten Donald Trump, Larry Kudlow, hält eine Einigung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit bis April für möglich. "Ich glaube, wir machen große Fortschritte", sagte Kudlow am Sonntag. Beim Besuch einer chinesischen Delegation in Washington seien große Fortschritte erzielt worden. Seitdem seien beide Seiten täglich in Kontakt.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Kudlow sprach von Fortschritten