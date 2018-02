Einigung im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie

Die Tarifparteien der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg haben sich auf neue Regeln für flexiblere Arbeitszeiten und eine Lohnerhöhung geeinigt. Das erklärte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Dienstag in Stuttgart. Es sei in allen drei Punkten eine Einigung erzielt worden, hieß es.

SN/apa (dpa) Die Streiks haben ihre Wirkung nicht verfehlt (im Bild vor dem Werkstor der Flensburger Schiffbau Gesellschaft): Jetzt haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Tarifstreit für die Metall- und Elektroindustrie in Deutschland geeinigt.