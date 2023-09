Eisenbahn- und Hafenabkommen mit Nahem Osten und Südostasien

In Konkurrenz zum chinesischen Seidenstraßen-Projekt wollen mehrere Staaten nach US-Angaben den Ausbau von Bahnstrecken und Häfen im Nahen Osten und Südasien beschließen - unter Beteiligung der EU. "Die Verknüpfung dieser Schlüsselregionen ist unserer Meinung nach eine große Chance", sagte der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA, Jon Finer, am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi.

Eine entsprechende Absichtserklärung solle von der Europäischen Union, Indien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Vereinigten Staaten und anderen G20-Partnern unterzeichnet werden. Details zur Höhe der geplanten Investitionen wurden zunächst nicht genannt. Die Pläne kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. US-Präsident Joe Biden versucht, Chinas Projekt einer "Neuen Seidenstraße" etwas entgegenzusetzen. Die Volksrepublik baut seit Jahren mit mehreren hundert Milliarden Dollar entlang der legendären Seidenstraße eine neue Route, die zahlreiche Länder erreichen soll, darunter auch die Staaten Osteuropas. Die EU kritisiert, China mache mit diesem Projekt ärmere Länder von sich abhängig. Das nun geplante Abkommen werde Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen in der Region zugute kommen und dem Nahen Osten eine wichtige Rolle im globalen Handel ermöglichen, sagte Finer. Das Projekt zielt demnach darauf ab, die Länder des Nahen Ostens per Bahn zu vernetzen und sie über Häfen mit Indien zu verbinden. Das solle auch einen besseren Energie- und Handelsaustausch vom Golf nach Europa fördern, indem Transportzeiten, Kosten und Treibstoffverbrauch reduziert werden, wie es von US-Seite hieß. Das Vorhaben fällt mitten in die Bemühungen der Vereinigten Staaten um ein umfassenderes diplomatisches Abkommen im Nahen Osten. Dieses sieht auch eine Anerkennung Israels durch Saudi-Arabien vor.