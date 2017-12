Ekkehard Pott (VW): "Es geht um die Anwendung"

Synthetische Kraftstoffe bieten eine "Riesenchance".

Was steckt beim Dieselmotor noch an Verbesserungspotenzial drinnen?

Ekkehard Pott: Wir arbeiten an drei Fronten: Eine ist die Abgasreinigung. Hier verbessern wir weiter die Kombination aus Speicherkats und bekannten AdBlue-SCR-Systemen (Technik zur Reduktion von Stickoxiden in Abgasen, Anmerkung der Redaktion). Wir schauen, dass wir den Unterboden-SCR-Katalysator durch weitere AdBlue-Eindüsestellen noch stärker zum Arbeiten bringen. Damit können wir beim gesamten Dieselmotor noch ein erhebliches Potenzial gewinnen. Wir arbeiten auch an der Verbesserung der Rohemissionen. Hier werden wir eine weitere Anhebung des Einspritzdrucks umsetzen und durch eine weitere Brennverfahrensoptimierung eine Verbesserung der Abgasrückführung erreichen, um die Schadstoffemissionen abzusenken.