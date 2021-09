El Salvador setzt auf den Bitcoin

Das kleine Land in Zentralamerika macht am 7. September als erstes Land der Welt die Kryptowährung Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel. Notenbanker, Finanzjongleure, Wissenschafter und Regierungen schauen genau nach Zentralamerika.

Ende August wurde wohl dem letzten Salvadorianer klar, wie ernst es Präsident Nayib Bukele mit dem Vorhaben ist, den Bitcoin als legale Währung einzuführen. In ganz El Salvador ließ die Regierung 200 Geldautomaten aufstellen, an denen von Dienstag an die Landeswährung US-Dollar gegen die Kryptowährung getauscht werden kann. Dann soll die Bevölkerung an Tankstellen und in Supermärkten mit der Kryptomünze zahlen. Auch die Steuern sollen so entrichtet werden können. Gerade erst beschloss das Parlament einen staatlichen Treuhandfonds über 150 Millionen ...