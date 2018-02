Elektroautos spielen in Europa weiter untergeordnete Rolle

Trotz Dieseldebatte und eines wachsenden Umweltbewusstseins spielen Autos mit alternativen Antrieben in Europa weiterhin eine untergeordnete Rolle. Zwar stieg der Absatz von E-Autos und Hybridwagen 2017 in der EU um rund 40 Prozent auf knapp 853.000 Fahrzeuge. Das sei aber nur ein Anteil von weniger als 6 Prozent des gesamten Automarktes, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Das E-Auto wird vor allem in der Stadt verwendet