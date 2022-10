Elektroautos: Wie Tesla den deutschen Autobauern davonfährt

Die Unkenrufe, dass Tesla seinen Vorsprung bei den E-Autos bald einbüßen wird, erweisen sich als Unsinn. Tesla glänzt vielmehr mit riesigen Gewinnsprüngen und lässt die deutschen Autobauer im Rückspiegel immer kleiner aussehen.

Nicht genug damit, dass der US-E-Autobauer Tesla ausgerechnet in Deutschland, dem renommiertesten Autoland der Welt, mittlerweile in Berlin Tesla "Made in Germany" baut. Im September eroberte der Tesla Model Y mit exakt 9846 Verkäufen (plus 818 Prozent im Jahresvergleich) erstmals im Gesamtranking der deutschen Autozulassungen die Spitze und ließ den einstigen Branchenprimus VW Golf (7095 Zulassungen) hinter sich. Und Mittwochabend setzte Tesla mit neuen Geschäftszahlen noch eins drauf. Trotz aufkeimender Weltwirtschaftskrise verkaufte der kalifornische Autobauer in den ersten Monaten fast ...