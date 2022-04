Energie treibt Europa um: Wie auf russisches Gas verzichten?

EU-Energiekommissarin Kadri Simson arbeitet am Plan, bis Jahresende auf zwei Drittel des russischen Erdgases verzichten zu können. Noch gibt es wenig Konkretes, außer bald weiteren Sanktionen.

Italiens Premierminister Mario Draghi und Außenminister Luigi Di Maio waren am Montag in Algerien, um ein Abkommen über Gaslieferungen zu unterzeichnen. Damit will Italien seine Abhängigkeit von russischem Gas - aktuell 45 Prozent der Importe - reduzieren. Am Sonntag hatte Draghi die Forderungen Russlands, die Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen, als "inakzeptabel" bezeichnet und sich in der EU auf die Seite der Befürworter eines Importstopps geschlagen.

Noch ist ein solcher Schritt bei Erdgas nicht absehbar. Die Zeichen, dass ...