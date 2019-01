Engpässe und Hamsterkäufe an Tankstellen in Mexiko

Mexikos Präsident hat angesichts einer Benzin-Knappheit Verbraucher gebeten, nicht in Panikkäufe zu verfallen. Es gebe genug Treibstoff, sagte Andres Manuel Lopez Obrador am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Es komme lediglich zu Verzögerungen bei den Benzin-Lieferungen und zu Engpässen an einigen Tankstellen, so der Linkspolitiker.

SN/APA (AFP)/ULISES RUIZ Der Benzin wird von bewachten Tanklastern geliefert