Entspannung zwischen USA und China - Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Freitag zu Handelsbeginn gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 29,96 US-Dollar (27,78 Euro). Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 51 Cent auf 24,06 Dollar.

Reduzierte Preisnachlässe führen zu Anstieg