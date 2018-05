Erdogan ruft Türken zu Stützungskäufen für Landeswährung auf

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Landsleute zu Stützungskäufen für die rapide an Wert verlierende Landeswährung Lira aufgerufen. "An meine Brüder, die Dollars und Euros unter ihren Pölstern haben: Geht und wechselt euer Geld in Lira um", sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Erzurum. "Wir werden dieses Spiel gemeinsam zerstören."

SN/APA (Archiv/AFP)/OZAN KOSE Erdogan braucht Unterstützung seiner Landsleute