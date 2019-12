Erfolgreiches Börsendebüt von Saudi Aramco

Der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco feiert ein gelungenes Börsendebüt. Die Aktien der saudiarabischen Staatsfirma erschienen am Mittwoch erstmals zu 35,2 Riyal (8,47 Euro) auf den Kurszetteln der Börse in Riad. Damit lagen sie 10 Prozent über dem Ausgabepreis von 32 Riyal oder umgerechnet 8,53 Dollar.

Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ("Greenshoe") beläuft sich das Emissionsvolumen auf insgesamt 29,4 Mrd. Dollar (26,54 Mrd. Euro). Damit ist der Aramco-Börsengang der größte der Welt. Bisheriger Spitzenreiter war der chinesische Online-Händler Alibaba, der 2014 Papiere im Volumen von rund 25 Mrd. Dollar losschlug. Zum Ausgabepreis wird Aramco mit insgesamt 1,7 Billionen Dollar bewertet und schwingt sich zum wertvollsten Börsenunternehmen der Welt auf.

Die "Financial Times" berichtet, dass Kronprinz Mohammed bin Salman nicht von seinem Ziel abrückt, dass Saudi Aramco an der Börse mit 2 Billionen Dollar bewertet wird. Daher werden Staatsfonds und reiche Familien ermuntert, nach dem erfolgreichen Debüt an der Börse Aktien zu kaufen. "Der gesamte Fokus liegt darauf, die 2 Billionen Dollar zu erreichen", zitiert die FT einen mit der Sache vertrauten Informanten. Vielen reichen Familien sei gesagt worden der Kauf von Aktien "wäre ihre Pflicht und jeder versteht, was das bedeutet", sagte ein in Saudi-Arabien ansässiger Vermögensberater. Sie sollten finanzielle Mittel dafür bereitstellen, um auf dem sogenannten Sekundärmarkt weitere Aktien zu kaufen. Dass auf dem Markt interveniert wird, ist nicht ungewöhnlich.

Investoren aus der Region haben sich beim Börsegang massiv engagiert, etwa die Staatsfonds von Abu Dhabi und Kuwait. Abu Dhabi, ein politischer Verbündeter Saudi-Arabiens soll sein Investment von 1,5 auf 5 Mrd. Dollar ausgeweitet haben, sagen zwei mit der Transaktion vertraute Personen.

Vermögensverwalter gehen davon aus, dass eine Bewertung von 2 Billionen Dollar langfristig nicht aufrecht zu erhalten ist, aber kurzfristig erreicht werden kann. Das ist vor allem dann leicht möglich, wenn der Ölpreis steigt. Auch westliche Hedgefonds sollen sich daher beim Börsegang engagiert haben, mit der Strategie, ihre Anteile mit Gewinn zu verkaufen, wenn die Bewertung die 2-Billionen-Dollar-Grenze erreicht hat. Die meisten institutionellen Investoren sehen Saudi Aramco allerdings als langfristige Anlage.

Auf Saudi Aramco entfallen mehr als 10 Prozent der weltweiten Ölversorgung. Die aus dem erfolgreichen Börsegang eingenommenen Mittel sind Bestandteil des Plans von Kronprinz Mohammed, die saudische Wirtschaft weniger abhängig von den Öleinnahmen zu machen.

Quelle: Apa/Ag.