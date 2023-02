Ericsson baut weltweit 8.500 Mitarbeiter ab

Wegen einer schwächelnden Nachfrage tritt Ericsson auf die Kostenbremse. Weltweit müssten 8.500 Beschäftigte ihren Hut nehmen, schrieb der Telekom-Ausrüster am Freitag in einem Mitarbeiter-Rundschreiben, das die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte. Dies entspricht etwa 8 Prozent der weltweiten Belegschaft. Das Unternehmen hatte zu Wochenbeginn bereits die Streichung von 1.400 Jobs in Schweden bekanntgegeben und dabei den aktuellen Schritt in Aussicht gestellt.

BILD: SN/APA/AFP/LARS SCHRODER Entlassungswelle bei Ericsson

Ericsson will im laufenden Jahr umgerechnet 809 Mio. Euro einsparen.