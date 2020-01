Erneut fallen Dutzende Flüge bei Germanwings aus

Auch am Neujahrstag müssen Passagiere wegen eines Flugbegleiter-Streiks bei der Lufthansa-Tochter Germanwings Einschränkungen hinnehmen. Insgesamt sollen am Mittwoch über 70 Flüge ausfallen, wie aus einer aktuellen Übersicht auf der Eurowings-Webseite hevorgeht. Nach Österreich waren am ersten Tag des neuen Jahres keine Flüge wegen des Streiks abgesagt worden.

SN/APA (dpa)/Marcel Kusch Der Streik bei Germanwings ging am 1. Jänner weiter