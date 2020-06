Erster Zertifizierungs-Flug für Boeing 737 MAX gelungen

15 Monate nach Inkrafttreten eines weltweiten Flugverbots für die Boeing 737 MAX hat die Maschine einen ersten Testflug für eine Neuzertifizierung absolviert. Eine Maschine des Flugzeugtyps hob am Montag in Seattle an der US-Westküste ab, wie die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mitteilte. Die Maschine war mehrere Stunden in der Luft und kehrte dann zum Startort am Hauptsitz des Boeing-Konzerns zurück.

SN/APA (AFP/Getty)/STEPHEN BRASHEAR In den folgenden Tagen sind weitere Testflüge geplant