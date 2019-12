Erstes Elektro-Verkehrsflugzeug absolvierte Jungfernflug

Das erste voll elektrisch angetriebene Verkehrsflugzeug der Welt hat in Kanada seinen Jungfernflug absolviert. Unter den Augen von rund hundert Neugierigen hob das auf E-Antrieb umgerüstete Wasserflugzeug vom Typ DHC-2 de Havilland Beaver am Dienstag vom Flughafen in Vancouver ab und drehte eine Runde über dem Fraser-Fluss.

SN/APA (AFP)/DON MACKINNON Der Beginn des elektrischen Luftfahrt-Zeitalters?