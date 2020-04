Erstmals seit 60 Jahren kein Wachstum Asiens

Asiens Wirtschaftswachstum wird in diesem Jahr laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) zum ersten Mal seit 60 Jahren infolge der Corona-Epidemie ein Nullwachstum erleiden. Das Virus fordere einen "beispiellosen Tribut" an den Dienstleistungssektor der Region und die wichtigsten Exportziele, teilte der IWF am Donnerstag mit.

SN/APA (Archiv/AFP)/SAUL LOEB Changyong Rhee: "Höchst unsichere und herausfordernde Zeiten"