Wir ersticken im Plastikmüll. Die EU will dem jetzt den Kampf ansagen. Trinkhalme und Wattestäbchen zu verbieten ist nur ein Anfang.

Der große Wurf mag auf den ersten Blick anders aussehen: Die EU will der Flut an Plastikmüll den Kampf ansagen und dafür in einem ersten Schritt Plastiktrinkhalme, Wattestäbchen und Luftballonhalter verbieten. Bei Plastikverpackungen ringt man sich vorerst nur zu einer Reduktion durch. Auch dem müssen die EU-Länder noch zustimmen.