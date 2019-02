EU bereit zu Verhandlungen über striktere Finanzaufsicht

Die EU-Finanzminister sind zu Verhandlungen mit dem EU-Parlament über eine striktere europäische Finanzaufsicht bereit. Sie beschlossen am Dienstag in Brüssel ihre Position. Zur Abschaffung des Vetos in Steuerfragen bleiben die EU-Staaten gespalten. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) lehne einen generellen Verzicht darauf ab, wie er am Dienstag in Brüssel mitteilte.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Finanzminister Löger im Gespräch mit rumänischem Amtskollegen