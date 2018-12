EU beschloss 30-prozentige CO2-Reduktion für Lkw und Busse

Nach Pkw und leichten Nutzfahrzeugen müssen auch Lkw und Busse zum Klimaschutz beitragen. Die EU-Umweltminister beschlossen am Donnerstag in Brüssel eine CO2-Reduktion von 30 Prozent für schwere Nutzfahrzeuge bis zum Jahr 2030. Derzeit sind die CO2-Emissionen von Lastkraftwagen und Bussen in der EU noch überhaupt nicht geregelt.

SN/APA/Archiv/PATRICK PLEUL / dpa Die Emissionen für LKW sollen massiv reduziert werden