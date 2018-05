Die EU will mit den USA nach Angaben von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erst über Handelserleichterungen sprechen, wenn die US-Regierung ihre angedrohten Schutzzölle für EU-Stahl- und Aluminium-Importe fallen lässt. "Hier haben wir eine gemeinsame Haltung", sagte Merkel am Donnerstag in Sofia vor Beginn des EU-Westbalkan-Gipfels.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld Die deutsche Kanzlerin will eine "unbefristete Ausnahme"