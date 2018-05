EU debattiert Vorgehen im Falle von US-Strafzöllen

Die Europäische Union bereitet sich auf die drohendenden US-Strafzölle vor. EU-Außenhandelskommissarin Cecilia Malmström geht nicht von einer Verlängerung der vorläufigen Ausnahme für Europa bei den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus. Sie glaube nicht, dass diese nach Ablauf am 1. Juni nochmals verlängert werde, sagte Malmström am Dienstag beim Treffen der EU-Außenhandelsminister in Brüssel.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Malmström glaubt nicht an weiteres Entgegenkommen der USA