EU droht mit Gegenreaktionen bei US-Strafzöllen

Im Fall der Einführung neuer US-Strafzölle auf europäische Autos droht die EU mit Gegenmaßnahmen. Ein Sprecher der EU-Kommission in Brüssel sagte am Montag, die EU würde in einem solchen Fall "rasch und angemessen" reagieren. Die EU bleibe aber engagiert, die Erklärung von US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vom Sommer 2018 umzusetzen.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Juncker droht Trump mit raschen Reaktionen