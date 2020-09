EU entgingen 2018 rund 140 Milliarden Euro an Mehrwertsteuer

Den EU-Ländern sind im Jahr 2018 nach Schätzungen der EU-Kommission 140 Milliarden Euro an Mehrwertsteuer-Einnahmen entgangen. In Österreich waren es 2,9 Milliarden Euro, zeigt ein am Donnerstag veröffentlichter Bericht der Europäischen Kommission.

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Deutschland senkte wegen Corona die Mehrwertsteuer