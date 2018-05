EU-Gericht bestätigt Verbot von Bienengiften

Die Richter in Luxemburg wiesen Klagen von Chemiekonzernen ab. Auch um den aus dem Eierskandal bekannten Wirkstoff Firponil wurde prozessiert, aber dafür läuft die EU-weite Zulassung für den Pfanzenbau nun bald aus.

Die Chemiekonzerne Bayer (Deutschland) und Syngenta (Schweiz) sind vor dem Gericht der Europäischen Union mit Klagen gegen Beschränkungen bei Pflanzenschutzmitteln gescheitert.

Die Richter in Luxemburg bestätigten am Donnerstag in dem Urteil jene Maßnahmen, die die EU-Kommission 2013 zum Schutz der Bienen erlassen hatte. Damals war die Verwendung von drei Wirkstoffen, die zu den für Bienen giftigen Neonikotinoiden zählen, für rund 100 Kulturen, darunter Raps , Soja, Sonnenblume und Mais, verboten worden. Beschränkungen gab es auch beim Anbau vieler Getreidesorten. Das Gericht betonte, die EU-Behörde habe im Sinne des Vorsorgegedankens korrekt gehandelt, der Schutz der Gesundheit gehe vor wirtschaftlichen Interessen.