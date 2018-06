EU: Gespräche mit Mercosur über Handelsabkommen in Endphase

Die EU sieht die Verhandlungen um ein umfassendes Handelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur auf der Zielgeraden. "Wir waren nie so nah an einer Einigung", hieß es aus EU-Kreisen. Es gebe jedoch noch eine ganze Reihe an Problemen. Die EU-Kommission und Vertreter aus Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay treffen sich kommende Woche in Montevideo zu weiteren Gesprächen.

SN/AFP/JOHN THYS EU verhandelt mit südamerikanischem Staatenbund Mercosur