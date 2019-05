EU-Handelsminister beraten über Beziehungen zu USA

Die Handelsbeziehungen der Europäischen Union mit den USA stehen am kommenden Montag beim EU-Handelsrat in Brüssel im Zentrum. Des Weiteren werden sich die Minister mit der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) befassen, verlautete am Mittwoch aus EU-Ratskreisen. Ob Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am EU-Handelsrat teilnehmen wird, ist bisher nicht absehbar.

SN/APA (AFP)/DOMINIQUE FAGET Beziehungen der EU zu den USA auf dem Prüfstand