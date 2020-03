EU-Kommission für Staatshilfe bis 500.000 Euro pro Firma

Die EU-Kommission hat den Mitgliedsstaaten ein temporäres Rahmenwerk für Staatshilfen zur Unterstützung der Wirtschaft im Kontext der Corona-Krise vorgelegt. Die EU-Länder sollen dadurch die Möglichkeit bekommen, Direktzuschüsse oder Steuervorteile in Höhe von bis zu 500.000 Euro pro Unternehmen zu vergeben, wie die EU-Behörde in Brüssel am Dienstag mitteilte.

SN/APA/AFP/JOHN THYS Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.