EU-Minister wollen Arzneimittelversorgung absichern

Die EU-Gesundheitsminister haben am Dienstag in einer Videokonferenz darüber beraten, wie angesichts der Corona-Pandemie die Arzneimittelversorgung in Zukunft sichergestellt werden kann. Gesundheitsminister Rudolf Anschober bekräftigte dabei, dass sich Österreich, gemeinsam mit anderen EU Mitgliedstaaten bemühe, die Produktion wesentlicher Arzneimittel zurück in den EU-Raum zu holen.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Anschober will Produktion wieder zurück in die EU holen