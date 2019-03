EU-Parlament verschob Abstimmung über Fernfahrer-Regeln

Das EU-Parlament wird am Mittwoch doch nicht wie geplant über verbesserte Arbeitsbedingungen der rund zwei Millionen Fernfahrer auf Europas Straßen abstimmen. Es seien über 1.000 Änderungsanträge an den abzustimmenden Berichten eingegangen, sagte Parlamentspräsident Antonio Tajani Mittwochfrüh in Straßburg. Ein effizientes Votum sei so nicht mehr zu bewerkstelligen.

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene Zähe Verhandlungen im EU-Parlament