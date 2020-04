EU-Plan für Kurzarbeiter: 100 Milliarden Euro als Kredite

Die geplanten europäischen Hilfen für Kurzarbeiter sollen einem Entwurf der EU-Kommission zufolge in Form von Krediten an die EU-Staaten fließen. Eine Summe von bis zu 100 Milliarden Euro soll demnach durch Garantien von 25 Milliarden Euro aus den Mitgliedsstaaten abgesichert werden. Das ist dem Entwurf für das von Kommissionschefin Ursula von der Leyen angekündigte Instrument "Sure" zu entnehmen.

SN/APA (dpa)/Patrick Pleul Dutzende Milliarden Euro an Hilfen sind vorgesehen