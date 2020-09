EU plant europäisches System für elektronisches Bezahlen

Kunden sollen nach Plänen der EU-Kommission künftig in der ganzen Europäischen Union im Geschäft und Online mit einheitlichen Systemen elektronisch bezahlen können. Das ist das Ziel einer neuen Strategie zum Bezahlen im Einzelhandel, die die Kommission am Mittwoch beschließen will. Ein zentraler Punkt ist dabei die Verfügbarkeit sogenannter Echtzeitüberweisungen - auf Englisch "Instant Payments".

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Die EU will einheitliche Regeln schaffen