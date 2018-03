EU-Politiker für Strafzölle auf US-Getreide, -Mais und -Soja

Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange, hat sich im Handelsstreit mit den USA für harte Gegenmaßnahmen ausgesprochen. Denkbar seien Importzölle auf Getreide, Mais und Soja aus den USA, sagte Lange am Dienstag. Notwendig seien Maßnahmen, die die USA treffen. US-Präsident Donald Trump will unterdessen an den geplanten Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte festhalten.

SN/APA (AFP/Getty)/Andrew Burton US-Mais könnte mit Strafzöllen beleget werden