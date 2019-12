EU reagiert auf US-Blockade: Sanktionen ohne WTO-Urteil

Die EU-Kommission hat eine scharfe Reaktion auf die Blockade der Welthandelsorganisation WTO durch die USA angekündigt. Die EU solle künftig in Handelsstreitfällen auch dann Strafmaßnahmen verhängen können, wenn kein Urteil des WTO-Streitbeilegungsgremiums vorliegt, sagte EU-Handelskommissar Phil Hogan am Donnerstag in Brüssel.

SN/APA (AFP/Archiv)/GEORGES GOBET Handelsstreit zwischen EU und USA könnte sich verschärfen