EU richtet Beobachtungsstelle für Blockchain-Technologie ein

Die EU will den Anschluss bei der Blockchain-Technologie nicht verpassen, die unter anderem für die Schaffung von Krypto-Währungen wie Bitcoin genutzt wird. Die EU-Kommission richtete am Donnerstag eine Beobachtungsstelle sowie ein Expertenforum ein, wie Digitalkommissarin Mariya Gabriel in Brüssel sagte.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/PIERRE TEYS Das Logo der Kryptowährung Bitcoin – ein Produkt der Blockchain-Technologie.