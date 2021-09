EU ringt um Rückkehr zur Sparpolitik

Koste es, was es wolle - das war die Devise in der Krise. Über die künftige Haushaltsdisziplin zeichnet sich ein neuer Konflikt ab.

Das Treffen der EU-Finanzminister, das am Samstag in der Nähe der slowenischen Kleinstadt Kranj (Krainburg) über die Bühne geht, ist wichtig. So wichtig, dass der deutsche Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dafür sogar eine Wahlkampfpause in der heißen Phase vor der Bundestagswahl einlegt. Denn das Treffen, das bereits am Freitag begann, ist der Auftakt für das Ringen um die künftige Fiskalpolitik der Europäischen Union.

Die Frage, ob die EU-Länder weiter in großem Stil Schulden machen dürfen oder zu ...