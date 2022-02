EU schneidert Ethikregeln für Konzerne

Für Kinderarbeit oder Umweltschäden auf anderen Kontinenten sollen europäische Firmen bald haften.

Kinder ernten in Afrika Kakaobohnen; Frauen nähen unter katastrophalen Bedingungen in Asiens Billiglohnländern T-Shirts zusammen; Erdölgewinnung lässt Landstriche in Nigeria verwüstet zurück: Viele Produkte, die in Europa auf den Markt kommen, basieren zumindest teilweise auf der Ausbeutung von Mensch und Natur. Die EU-Kommission nimmt nun große Unternehmen in die Pflicht. Sie sollen künftig über die gesamte Lieferkette hinweg faire, saubere und menschenrechtskonforme Produktion garantieren. Am Mittwoch stellten die Kommissare Didier Reynders (Justiz) und Thierry Breton (Binnenmarkt) den Entwurf für die ...