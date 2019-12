EU sieht Chancen und Risiken in Kryptowährungen

Die EU-Staaten und die EU-Kommission haben am Donnerstag eine gemeinsame Erklärung zu Kryptowährungen am Beispiel von sogenannten Stable Coins herausgegeben. Darin halten sich die EU-Staaten die Möglichkeit offen, Libra und Co zu verbieten. Keine globale Digitalwährung soll in Europa starten, solange rechtliche, regulatorische und aufseherische Fragen offen seien.

SN/APA (dpa)/Kay Nietfeld EU-Staaten halten sich Option offen, Libra zu verbieten