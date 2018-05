EU stellt sich auf US-Strafzölle ein

Die EU stellt sich auf Strafzölle der USA nach dem Ablaufen der Ausnahmen am 1. Juni ein. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte nach einem Treffen der zuständigen Wirtschafts- und Handelsminister am Dienstag in Brüssel, es gebe Signale der USA, dass die derzeit bestehende Ausnahme für die EU nicht verlängert wird.

SN/APA (AFP)/JOHN THYS Malmström glaubt nicht an weiteres Entgegenkommen der USA