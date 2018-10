EU-Umweltrat ringt weiter um CO2-Reduktion für Pkw

Das Ringen um einen Kompromiss in der EU auf eine 35-Prozent-Reduktion beim CO2-Ausstoß für Pkw und Vans bis 2030 hat am Dienstagabend in Luxemburg angedauert. Trotz mehrmaliger Unterbrechung des Rates der EU-Umweltminister gab es keine Einigung auf den Kompromissvorschlag der österreichischen Ratspräsidentschaft.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Laut Ministerin Köstinger werde es eine "sehr lange Ratstagung"