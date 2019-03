EU und Emirat Katar einig bei Flugrechten

Die EU besiegelt mit dem Golfemirat Katar ein Flugrechteabkommen mit neuen Regeln für fairen Wettbewerb und Sozialstandards. Der Vertrag sei der erste seiner Art mit einem Land am Persischen Golf und enthalte Regeln, die weit über die üblichen Vereinbarungen eines Flugrechtepakts hinaus gingen, teilte die EU-Kommission am Montag in Brüssel mit.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL Die Diskussion ist beigelegt