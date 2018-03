EU verlor Milliarden wegen falscher CO2-Autowerte

Die Abgastricks der Autohersteller reißen nach einer Studie im Auftrag der Grünen in ganz Europa Milliarden-Löcher in den Steuerkassen. 2016 seien elf EU-Staaten knapp 11,3 Milliarden Euro entgangen, weil Autos auf Basis falscher CO2-Werte besteuert wurden, wie aus einer am Samstag veröffentlichten Studie im Auftrag der Grünen-Fraktion im EU-Parlament hervorgeht.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Grünen-Studie berichtet von Milliarden-Verlusten