EU verzeichnet neuen Beschäftigungsrekord

Die Zahl der Beschäftigten in der EU ist im vierten Quartal 2017 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Nach Angaben von Eurostat waren 236,8 Millionen Männer und Frauen erwerbstätig. Das ist ein Plus von 0,2 Prozent in der EU gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres. Österreich lag mit +0,6 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

SN/APA (AFP)/THOMAS KIENZLE Rekordhoch bei Beschäftigten in der EU