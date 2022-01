EU will Sheriffs in digitalen Wilden Westen schicken

Strengere Regeln für Tech-Giganten: Personalisierte Werbung soll für Minderjährige verboten werden.

Ein neuer Sheriff ist in der Stadt: Um das geplante EU-Gesetz über digitale Dienste zu präsentieren, hat EU-Kommissar Thierry Breton Anleihen an Westernfilmen genommen. Auf Twitter verbreitete er ein eingängiges Video samt Cowboys und Colts. "Es ist an der Zeit, Ordnung in den digitalen ,Wilden Westen' zu bringen", erklärte Breton dazu.

Die EU will global tätige Tech-Giganten stärker kontrollieren, Fake News, Hass und Hetze im Netz zurückdrängen und den Onlinehandel sicherer machen. Am Donnerstag stimmte das Europaparlament über ...